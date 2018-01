Borsa: record Dj,apre sopra 25.000 punti

WASHINGTON, 4 GEN - Apertura in territorio positivo per Wall Street che subito dopo i primi scambi supera per la prima volta la soglia dei 25.000 punti. L'indice degli industriali sale dello 0,3% a quota 25.006. Il Nasdaq avanza dello 0,42% a 7095,47 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,29% a 2720,93 punti.