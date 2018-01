Borsa: Europa sale, Francoforte (+0,70%)

MILANO, 5 GEN - Le Borse europee proseguono l'andamento in rialzo, con gli investitori che guardano con fiducia ad una serie di dati macroeconomici in arrivo in giornata. L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,32%. Francoforte allunga rispetto all'avvio di seduta e segna un +0,70%. Bene anche Parigi (+0,52%), Milano (+0,48%) e Londra (+0,16%). A Piazza Affari prosegue tonica Fca (+3,09%) con il titolo a 17,38 euro. In rialzo anche Exor (+1,18%) e Ferrari (+1,03%). Contrastate le banche con Carige (+1,25%), Ubi (+0,95%), Fineco (+0,40%) e Intesa (+0,28%). Deboli Banco Bpm (-0,75%), Mps (-0,26%), Unicredit (-0,12%) e Bper piatta (-0,05%). In positivo i titoli legati al petrolio con Eni (+0,70%), Snam (+0,34%) e Italgas (+0,20%) mentre Saipem è piatta. In fondo al listino Leonardo che cede lo 0,77%.