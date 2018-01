Borsa: Europa sale con dati inflazione

MILANO, 5 GEN - Le Borse europee proseguono stabilmente in rialzo, nel giorno in cui arrivano i dati sull'inflazione dell'Ue-19 ed i prezzi alla produzione nell'industria. L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,67%. Corre Francoforte che guadagna l'1,1%. Salgono anche Parigi (+0,89%), Milano (+0,75%) e Londra (+0,38%). Nel Vecchio continente in rialzo tutti i comparti con l'energia (+0,57%), industria (+0,44%), telecomunicazioni (+0,32%) e finanza (+0,28%). A Piazza Affari svetta in cima al listino Fca (+4,15%) a 17,55 euro. In rialzo anche Exor (+2,71%) e Ferrari (+1,30%). In positivo l'andamento delle banche con in testa Carige (+1,25%). In luce Ibi (+0,84%), Fineco (+0,51%), Mps (+0,15%), Intesa e Bper (+0,1%). In rosso Banco Bpm (-0,75%) e Unicredit (-0,43%).