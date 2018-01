Non ci sono le coperture, a rischio taglio Irpef e Irap

Addio taglio Irap-Irpef e niente aumenti contrattuali da 85 euro per i 16mila dipendenti della Regione? Pare di sì. Le misure previste nella manovra finanziaria presentata dall’ex governo Crocetta ma mai approvata in giunta non hanno alcuna copertura. A spiegarlo è l’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao.

«Nella bozza per finanziare il taglio delle tasse e gli aumenti contrattuali sono previste coperture per circa 414 milioni di euro aleatorie, soldi che la Regione dovrebbe incassare dallo Stato ma che di fatto non ci sono - dice Armao - Se lo Stato ci darà questi fondi l’operazione si può fare altrimenti è impossibile visto i conti che abbiamo trovato, resta comunque nostra intenzione non appena le condizioni finanziarie lo permetteranno di procedere sia al taglio delle addizionali Irpef e Irap sia agli aumenti contrattuali dei dipendenti».

Armao ha rivelato inoltre che la manovra che l’ex assessore Alessandro Baccei aveva presentato alla stampa a ridosso delle elezioni regionali non era stata concordata con la Ragioneria generale della Regione.