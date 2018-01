Regione, la commissione “frena” sui concorsi: «Spese da ponderare»

«È opportuno da parte del governo procedere a monitorare e riprendere le iniziative già in atto sulla riduzione del costo del personale considerando però che eventuali risparmi possono essere parzialmente vanificati dalla competenza sulla spesa previdenziale dello stesso ente. La spesa previdenziale va analizzata per comprendere quali siano i rischi di spesa non ancora manifesti nei conti. Tali considerazioni impongono pertanto grande cautela nel considerare la possibilità di ulteriori incrementi di unità di personale e aumenti retributivi, anche in conseguenza di processi di riorganizzazione degli enti partecipati».

E’ quanto si legge nella relazione della commissione tecnica, incaricata dal governo Musumeci di fotografare la situazione economica e finanziaria della Regione.

Per gli esperti eventuali posti messi a concorso «possono trovare spazio solo a valle della considerazione congiunta di spesa per lavoro dipendente e spesa previdenziale che richiede analisi approfondite da effettuare in tempi più lunghi».

Sul fronte sanitario, la commissione ritiene che «la spesa va ridotta proseguendo nelle iniziative già in corso, potenziando i meccanismi già individuati e ipotizzando nuove e più efficaci soluzioni». «Si tratta di una spesa che ha un impatto notevole sul complesso delle uscite e i recuperi in efficienza possono tradursi in significativi risparmi», sostiene la commissione tecnica.