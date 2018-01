Cambiano pagelle Pa,ore lavorate contano

ROMA, 06 GEN - Target chiari e uguali per tutti in modo da redigere 'pagelle' quanto più oggettive, visto che in ballo ci sono premi, per i meritevoli, ma anche sanzioni, fino al licenziamento, per chi incappa in bocciature ripetute. La valutazione delle performance dei dipendenti pubblici è in fase di revisione e il ministero della P.a sta mettendo a punto, in attuazione della riforma Madia, le linee guida per la definizione degli "obiettivi generali". Il tutto viaggia per decreto, previo accordo con gli enti territoriali. E tra i criteri per misurare l'efficienza della P.a dovrebbe comparire anche il numero delle ore lavorate, per cui si punta a un aumento.