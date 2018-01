GoPro: taglia 200 posti e paga cash a.d

NEW YORK, 8 GEN - GoPro annuncia una riduzione della propria forza lavoro, la chiusura delle sue attività sui droni e l'amministratore delegato, Nick Woodman, ha fatto sapere che taglierà il suo compenso in contanti del 2018 a un dollaro. La società californiana ha abbassato le stime sui ricavi del quarto trimestre portandole a 340 milioni di dollari, sotto le stime degli analisti che scommettevano su 472 milioni di dollari, e ha deciso di tagliare oltre 200 posti riducendo la forza lavoro a meno di 1.000 dipendenti. GoPro ha spiegato che per il nuovo modello 'Hero 5 Black' che ha debuttato in autunno si è registrata una "domanda debole" e ora punta a ridurre di 80 milioni di dollari i costi operativi rispetto ai livelli del 2017, portando la cifra complessiva del 2018 a un livello inferiore a 400 milioni di dollari.