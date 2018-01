Padoan, non tutte promesse realizzabili

ROMA, 9 GEN - "Stiamo entrando in un periodo di competizione elettorale. Ogni partito cercherà di conquistare la fetta di consenso la più ampia possibile. Lo farà alludendo a scelte di politica economica tali da promettere i maggiori benefici al proprio elettorato. E' nella natura della democrazia. E' compito degli elettori valutare le diverse proposte e ricordare a se stessi che non tutte le promesse sono realizzabili". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, alla Cerimonia per il 70/o anniversario della Costituzione. "La dinamica della società e quella dell'economia richiedono un tempo paziente. Diffidate di chi vi propone scorciatoie. - ha proseguito - Diffidate di coloro che vi dicono che i problemi sono semplici e che le soluzioni sono a portata di mano. E' vero il contrario: i problemi sono complessi perché complessa è la società".