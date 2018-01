Samsung: utile +63,8% a 14,1 mld dlr

PECHINO, 9 GEN - Samsung Electronics stima risultati record anche nell'ultimo trimestre del 2017 sulla forte spinta dei semiconduttori: gli utili operativi, pur in rialzo del 63,8% a 15.100 miliardi di won (14,1 miliardi di dollari), sono sotto le attese degli analisti di 15.900-16.200 miliardi. Per questo i titoli cedono alla Borsa di Seul fino al 2%. Le vendite salgono del 23,8%, a 66.000 miliardi di won (61,8 miliardi di dollari). Per l'intero 2017, gli utili operativi sono di 53.600 miliardi di won (+83%) su vendite per 239.600 miliardi (+19%). Domanda e prezzi di memory chip hanno sostenuto ancora le attività di Samsung Electronics, più che compensando la crisi del management con il leader de facto Lee Jae-yong, terza generazione della famiglia fondatrice, alle prese col giudizio di appello contro la condanna a 5 anni di reclusione inflittagli in primo grado nell'ambito dello scandalo di corruzione che lo scorso anno ha portato a impeachment e deposizione della presidente della Repubblica Park Geun-hye.