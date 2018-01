Fisco: Mef, 408 mld entrate 11 mesi 2017

ROMA, 9 GEN - Nel periodo gennaio-novembre 2017 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 407.948 milioni di euro, in aumento dello 0,9% (+3.801 milioni) rispetto allo stesso periodo del 2016. Lo comunica il Mef in una nota in cui sottolinea anche che nello stesso mese il gettito Iva sugli scambi interni ha evidenziato una crescita del 12% (+1.420 milioni di euro), recuperando in parte la flessione di gettito registrata nei tre mesi precedenti. L'incremento, spiega il ministero, è dovuto ai versamenti effettuati dalle società soggette alla disciplina dello split payment. Complessivamente nei primi 11 mesi del 2017, le entrate IVA sono pari a 110,6 miliardi con un incremento di 3,8 miliardi (+3,6%). L'andamento è positivo sia per l'Iva sugli scambi interni (+2,2%), sia per quella sulle importazioni (+16%).