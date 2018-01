Usa, salta intesa At&t con Huawei

NEW YORK, 10 GEN - At&t scarica all'ultimo minuto la cinese Huawei, aprendo un nuovo fronte di tensione nelle relazioni fra Stati Uniti e Cina. At&t e Huwaei avrebbero dovuto annunciare un accordo sulla distribuzione degli smartphone cinesi tramite il colosso delle telecomunicazioni americano. At&t ha pero' cancellato l'intesa all'ultimo momento, in un vero e proprio schiaffo alle aspirazioni globali di Huawei. Secondo indiscrezioni At&t avrebbe mollato in seguito alla ''pressione politica'', con i membri del Congresso preoccupati in termini di sicurezza e intelligence sui piani di Huawei di lanciare prodotti al consumo tramite una societa' americana.