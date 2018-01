Mediobanca: Pirelli avvia cessione quota

MILANO, 10 GEN - Pirelli ha avviato la cessione della sua quota in Mediobanca (1,78%) con un'offerta riservata a investitori qualificati. Per l'operazione, si legge in una nota, Pirelli si avvale di Bnp Paribas in qualità di bookrunner. Era il 1958 quando la Bicocca è entrata nel patto dell'istituto guidato allora da Enrico Cuccia, al fianco delle tre 'Bin' (Comit, Credito Italiano e Banca di Roma) e delle banche estere (Lazard; Lehman Brothers; Berliner Handels Gesellschaft, Sofina) vincolando complessivamente il 55% circa del capitale. La disdetta, con effetto alla naturale scadenza del patto il 31 dicembre 2017, era stata comunicata a settembre proprio mentre il gruppo guidato da Marco Tronchetti Provera si prepara al grande ritorno a Piazza Affari dopo il riassetto azionario e la focalizzazione sui 'tyre'.