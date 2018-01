Trenitalia:Veneto firma contratto 4 mld

VENEZIA, 11 GEN - Vale circa 4,4 miliardi di euro il nuovo contratto di servizio firmato oggi tra Regione Veneto e Trenitalia. L'accordo, sottoscritto dal presidente Luca Zaia con l'ad di Trenitalia, Orazio Iacono, avrà una durata di 15 anni complessivi, e prevede un miliardo di investimenti per rinnovare la flotta e per realizzare lavori sulle infrastrutture. "È una giornata storica - ha detto Zaia -, oggi firmiamo, come prima Regione d'Italia, il contratto di servizio. Da qui ai prossimi due anni avremo un parco macchine nuovo e arriveranno 78 treni nuovi". Iacono ha spiegato che la flotta sarà a regime "di 110 treni: 32 sono già arrivati e questi altri 78 arriveranno". L'obiettivo è di passare dagli attuali 150mila passeggeri "a oltre 200mila", effettuando 7-800 corse al giorno con treni che avranno un'età media inferiore ai cinque anni.