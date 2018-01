In Assolombarda prima 'schiscetta' Caimi

MILANO, 11 GEN - Il primo portavivande prodotto dalla Caimi Brevetti, noto con il nome di 'schiscetta', che ha segnato la storia del lavoro nel periodo del boom economico, viene esposto presso la sede di Assolombarda. L'esposizione è stata inaugurata dal presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, e l'amministratore delegato di Caimi, Gianni Caimi. L'esposizione fa parte del progetto "Forse non tutti sanno che…" che prevede l'allestimento nell'ingresso di Assolombarda di un oggetto iconico della nostra industria e della nostra cultura. Fu proprio Caimi che brevettò il famoso oggetto per le pause pranzo nelle aziende, nelle scuole e non solo. L'oggetto esposto, che ha segnato la storia del lavoro nel periodo del boom economico, è datato 1952 e rimarrà in visione al pubblico di Milano per tutto il mese di gennaio. A febbraio un'altra icona d'impresa caratterizzerà l'atrio dell'associazione degli industriali.