Borsa: Milano migliore Europa con Saipem

MILANO, 11 GEN - Discreta corrente di acquisti sulla Borsa di Milano, che ha concluso come la migliore della giornata in Europa: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,64% a 23.305 punti ritoccando ancora i massimi dall'agosto del 2015, l'Ftse All share in rialzo dello 0,58% a quota 25.718. Tra i titoli principali, Saipem è cresciuto del 3,6% finale a oltre i quattro euro dopo che Bernstein l'ha raccomandata 'market perform'. Bene Tenaris (+2,5%), Fineco (+2,3%), con Fca che non ferma la sua corsa salendo del 2,2% a 19 euro netti, nuovo massimo storico di chiusura. Forte anche Stm (+2,2%) promossa da Credit Suisse, all'opposto in calo del 3,5% Ynap, mentre Mps ha perso lo 0,9% nel giorno del ritorno sul mercato dei subordinati. Nel paniere a minore capitalizzazione, Cattolica è salita bruscamente ai massimi da tre anni e mezzo con un rialzo del 9,64% a 10,35 euro tra scambi pari quasi a 10 volte la media giornaliera mensile anche sull'attesa del nuovo piano industriale.