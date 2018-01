Borsa: Milano sale (+0,51%), corre Fca

MILANO, 12 GEN - La Borsa di Milano guida i listini europei con il Ftse Mib che guadagna lo 0,51% a 23.417 punti. In cima al listino svetta Fca (+3,5%) a 19,68 euro, dopo l'annuncio dell'investimento da più di un miliardo di dollari in Michigan. In rialzo anche Exor (+1,91%) e Ferrari (+0,88%). Bene Cnh (+2,5%), Ferragamo (+2,1%) ed Azimut (+1,28%). In positivo le banche con Mps (+2,04%), Bper (+0,84), Banco Bpm (+0,55%), Intesa (+0,47%) e Unicredit (+0,23%). In fondo al listino Generali che cede lo 0,95% e Mediobanca (-0,46%). Contrastati i titoli legati al petrolio con Saipem in rialzo dello 0,5% ed Eni (+0,2%), mentre sono in terreno negativo Snam (-0,15%) e Italgas (-0,1%). Debole Tim (-0,13%) mentre Mediaset guadagna lo 0,31%.