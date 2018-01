I.Standard: Zingaretti, c'è investitore

ROMA, 12 GEN - "L'incontro è ancora in corso e vedremo gli sviluppi. Il ministro Calenda, con molta forza, ha richiesto chiarimenti alla società Ideal Standard sulla possibilità di rimanere e c'è anche la disponibilità del Governo e della Regione a fare di tutto per mantenere il sito". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che stamattina ha partecipato al Mise a un incontro tra il ministro, i sindacati, le Regioni Lazio, Lombardia e Veneto e la Ideal Standard. "Di fronte al diniego della società - ha spiegato - abbiamo segnalato che c'è un possibile e buon investitore credibile, finanziariamente solido e innovativo nel prodotto che potrebbe rilevare il sito. Su questo la Regione, il Governo e Invitalia faranno di tutto per rilanciare questo sito produttivo. Ora Ideal Standard dovrà entro questa giornata chiarire la disponibilità a collaborare per questo passaggio".