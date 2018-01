Italia verso podio produzione Ue

MILANO, 12 GEN - Nel 2017 l'industria farmaceutica italiana ha visto una crescita della produzione del 18% a 30 miliardi di euro, seconda in Europa dopo la Germania. Per il 2018, in base al trend di crescita degli ultimi anni, si prevede il sorpasso sull'industria tedesca diventando i primi nell'Ue. E' quanto emerge dai dati di Farmindustria e dalla previsioni del presidente, Massimo Scaccabarozzi. Nel 2017 la produzione si è attestata a 30 miliardi di euro di cui il 71% destinato all'export. Tra i big europei l'Italia rappresenta il 25% della produzione totale e il 18% del mercato. Negli ultimi sette anni il settore ha fatto registrare la più alta crescita della produzione pari al 21% e quella dell'export del 73% rispetto al +33% della media manifatturiera. Scaccabarozzi ritiene che il 2018 sarà "l'anno del sorpasso sulla Germania per diventare i primi produttori in Europa. L'intero settore sta dando risposte concrete e positive per la crescita del Paese".