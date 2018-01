Alitalia:Air France,a ora no offerta

ROMA, 13 GEN - Air France-Klm al momento "non ha presentato un'offerta per l'acquisizione di Alitalia". E' quanto si legge in una nota del gruppo di "non aver parte alla procedura lanciata dalle autorità italiane" per la cessione della compagnia. Il gruppo Air France-Klm ricorda così di "non aver avuto accesso a informazioni confidenziali".