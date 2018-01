Padoan,flat tax? diteci dove trovare mld

ROMA, 14 GEN - La flat tax "è il tipico prodotto da 'bacchetta magica' perchè con l'introduzione sembra arrivi una semplificazione e l'abbattimento delle tasse" ma a chi la propone chiedo "diteci dove trovate decine e decine di miliardi che servono". Lo afferma il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan alla trasmissione in 1/2 di Lucia Annunziata. "Capisco che dire flat tax suscita entusiasmo per chi pensa di votare in base a questa" ma produce un effetto regressivo ben noto di beneficio ai ricchi" ha aggiunto.