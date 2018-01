VW: investe 3,3 mld dlr in Nord America

ROMA, 15 GEN - Volkswagen investirà più di 3,3 miliardi di dollari in Nord America fino al 2020. Lo ha annunciato la casa automobilistica tedesca in vista del salone dell'auto di Detroit. Il piano di investimenti é focalizzato principalmente su nuovi modelli, tra cui due altri veicoli sportivi progettati per rilanciare il marchio tedesco sul mercato Usa, dove Vw ha specificamente programmato investimenti per 1,2 miliardi di dollari. "Vogliamo guadagnare quote di mercato e crescere da player di nicchia a un marchio veramente rilevante negli Stati Uniti", ha dichiarato Hinrich Woebcken, responsabile delle attività nordamericane. L'anno scorso, la quota di mercato di Vw è salita al 2% dall'1,8%, trainata dalle vendite dei nuovi Suv.