Fca: Marchionne, non serve partner

DETROIT, 15 GEN - ''Avevamo parlato di eccesso di capitale, nessuno ci ha ascoltati: abbiamo intrapreso un'altra strada. Ci siamo creati una realta' americana ed europea: non ho bisogno piu' di nessuno''. Lo afferma l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, rispondendo a chi gli chiedeva quali sono le caratteristiche del partner ideale di Fca. ''Siamo alla pari degli altri: se abbiamo bisogno noi, ne hanno bisogno anche altri. Non ho bisogno di nessuno e di tutti''. Ci sono modi piu' facili per fare la corte a Fca che la Borsa. C'e' stato un grandissimo lavoro da parte dell'azienda per il raggiungimento degli obiettivi del piano del 2014. C'e' stato un adeguamento della valutazione del titolo agli obiettivi'', spiega Marchionne a chi gli chiedeva se ci fosse qualcosa dietro il rally di Borsa di Fca.