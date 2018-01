Confcommercio lancia Pil mensile, +0,1%

ROMA, 16 GEN - Arriva il Pil mensile, ovvero la previsione del Prodotto interno lordo tarata sui trenta giorni. Una "novità assoluta" per il Centro Studi di Confcommercio che ha messo a punto l'indicatore, stimando a gennaio una crescita dello 0,1% su base mensile. Rialzo che diventa pari allo 0,3% se si guarda al primo trimestre, in "decelerazione" rispetto all'aumento dello 0,4% stimato per l'ultima frazione del 2017. L'obiettivo, spiega Confcommercio, è quello di fornire "informazioni tempestive, in tempo reale e affidabili", in grado di anticipare "i dati ufficiali sul Pil" e aiutare così le "attività di lobbing", nonché le "decisioni della business community".