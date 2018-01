Elettricità: Gme, +26% prezzo Borsa 2017

ROMA, 17 GEN - Torna a crescere il prezzo di acquisto dell'elettricità in Borsa: nel 2017 il Pun sale a 54 euro/MWh (+26%), risalendo dal minimo storico del 2016 e riallineandosi ai valori del biennio 2014-2015. L'aumento del prezzo, si legge nella newsletter del Gme, riflette un contesto caratterizzato dall'ascesa delle quotazioni delle principali commodities, tra cui in particolare quella del gas, e dalla ripresa dei volumi scambiati sui livelli più alti dell'ultimo quinquennio. La dinamica rialzista ha caratterizzato indistintamente tutti i mesi dell'anno, concentrandosi nel primo bimestre, influenzato dal protrarsi delle tensioni sul mercato francese, e ad agosto, in corrispondenza di alti livelli di domanda legati alle elevate temperature. Sale al suo massimo storico la liquidità del Mercato del giorno prima (72,2%), guadagnando in un anno 2,2 punti percentuali, con scambi, ai massimi degli ultimi 5 anni, che salgono a 292,2 TWh (+1,1% sul 2016).