Borsa: Europa lima perdite, male Londra

MILANO, 17 GEN - Le Borse europee riducono lievemente le perdite. L'indice Stoxx 600 cede lo 0,2%. La peggiore è Londra che cede lo 0,3%. In negativo anche Parigi (-0,19%), Francoforte (-0,15%) e Madrid (-0,50%). Piazza Affari (-0,10%) è il miglior listino del Vecchio Continente. In Europa il settore della Salute è quello che fa registrare le maggiori perdite (-0,5%). In calo le telecomunicazioni (-0,5%), Energia (-0,3%), Industria (-0,1%) e Finanza (-0,10%). In rialzo l'informatica (+0,5%) ed i servizi di pubblica utilità (+0,1%). A Milano corrono stabilmente Carige (+3,3%) e Leonardo (+2%). In positivo anche la gran parte dei titoli finanziari come Mps (+1%), Fineco (+0,58%) Banca Generali (+0,68%), Unicredit (+0,41%) e Unipolsai (+0,20%). Riduce il rialzo Fca (+0,69%) a 18,86 euro, dopo i dati delle vendite di dicembre in Europa. In fondo al listino Ubi e Bper (-1,6%). Male Recordati (-1,27%) a 37,44 euro dopo che gli analisti di Credit Suisse hanno confermato il prezzo obiettivo a 37 euro.