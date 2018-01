Interlocutorio incontro Mise su Perugina

PERUGIA, 18 GEN - E' stato interlocutorio l'incontro al ministero della Sviluppo economico tra rappresentanti delle istituzioni, Nestlé e sindacati sul piano occupazionale per la Perugina dove la multinazionale ha annunciato 340 esuberi. Le parti si sono prese altre tre settimane prima di un nuovo vertice. Già messo in programma per il 15 febbraio sempre al Mise. In quella occasione potrebbe arrivare la chiusura della trattativa. In un incontro tra Nestlé e sindacati che si è svolto nei giorni scorsi a Perugia si è tra l'altro parlato della possibilità di ricorrere a 150 contratti part-time e su 80 posti incentivati in altre aziende sul territorio oltreché su una sessantina di uscite volontarie dallo stabilimento di San Sisto. (ANSA).