Nestlé, passi avanti sulla Perugina

PERUGIA, 18 GEN - L'impegno per la Perugina "attraverso il piano di rilancio presentato nel marzo 2016, che si caratterizza per innovatività, concretezza e responsabilità" è stato ribadito dalla Nestlé nell'incontro al Mise alla presenza del vice ministro on. Teresa Bellanova e dei sindacati. Aggiornato al 15 febbraio. Di "piccoli passi avanti" ha parlato la presidente della Regione Catiuscia Marini presente insieme al vicepresidente Fabio Paparelli. "Abbiamo chiesto - hanno detto - che vengano valutate con molta attenzione tutte le opzioni per lo sviluppo del sito produttivo e la ricaduta sul territorio, in termini di qualità della produzione, progetti e tenuta occupazionale". Secondo la Nestlé il piano tiene insieme "significativi investimenti economici (60 milioni in tre anni) per la riorganizzazione della produzione e lo sviluppo anche internazionale del business, con la presa in carico di tutte le persone interessate, perseguendo soluzioni che non lascino alcun lavoratore privo di opportunità".