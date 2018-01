Borsa: Milano piatta, debole Geox

MILANO, 19 GEN - Partenza piatta per Piazza Affari in linea con gli altri listini europei: dopo i primi scambi, l'indice Ftse Mib ondeggia attorno alla parità, con pochi spunti tra i titoli principali. Banca Generali sale di un punto percentuale, Fca dello 0,8% a 19,3 euro. Qualche vendita su Saipem, che scende dello 0,8%. Nel paniere a minore capitalizzazione, debole Geox che perde il 7% a 2,64 euro dopo i conti resi noti alla vigilia a Borsa chiusa e negativa la partenza di Carige, sempre volatile e che comunque cede in avvio circa un punto percentuale.