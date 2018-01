Vivendi: rinvio udienza Tar Tim-Mediaset

MILANO, 19 GEN - L'udienza al Tar del Lazio fissata il 7 febbraio per discutere il ricorso contro la decisione dell'Agcom dell'aprile scorso che impone a Vivendi di scegliere tra il controllo di Tim e la presenza a quasi il 30% in Mediaset è stata posticipata al 4 luglio prossimo. Con questa richiesta il gruppo francese dà più tempo alle trattative con il Biscione, ora in una fase complicata, mentre l'udienza per le cause civili intentate da Mediaset e Fininvest presso il Tribunale di Milano resta fissata il 27 febbraio. Vivendi entro un anno dalla delibera Agcom dovrà scegliere e finora si è uniformata al provvedimento annunciando di voler congelare i diritti di voto nel Biscione in un 'blind trust', mentre in Tim - per adempiere alle richieste Ue - è pronta a cedere Persidera. Il 'blid trust' è un passaggio che i francesi si riservano con ogni probabilità per quando un accordo con il Biscione dovesse venir trovato, a questo punto guardando anche alle elezioni dove è direttamente impegnato Silvio Berlusconi.