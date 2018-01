Siot festeggia i 50 anni con record

TRIESTE, 19 GEN - La Società Italiana l'Oleodotto Transalpino (Siot) ha festeggiato nel 2017 i 50 anni di attività stabilendo un nuovo record: 42,4 milioni di tonnellate (oltre un milione in più) di petrolio greggio. Queste sono state scaricate nel porto di Trieste da 502 petroliere provenienti da ogni parte del mondo. La Siot, Gruppo Tal, trasferisce il greggio tramite oleodotti in Germania, Austria e Repubblica Ceca. Il presidente di Tal, Alessio Lilli, ha sottolineato: "Il numero che ci guida, però, è un altro, cioè zero incidenti". (ANSA).