Bankitalia: +1,5% Pil 2017, +1,4% 2018

ROMA, 19 GEN - La Banca d'Italia prevede un traino della "domanda interna" alla base della crescita del Pil nei prossimi tre anni. Nel bollettino economico si stima una crescita del prodotto dell'1,5% nel 2017 e dell'1,4% nell'anno in corso per poi rallentare all' 1,2% nel 2019-2020, numeri superiori a quelli del luglio scorso ma poco sotto le previsioni di dicembre. Nel quarto trimestre dello scorso anno il Pil "sarebbe cresciuto attorno allo 0,4%. Si conferma la tendenza favorevole, ma ancora inferiore alla media europea, degli ultimi trimestri. Le previsioni di crescita dell'Italia per il 2018-2020 sono basate su "condizioni finanziarie ancora accomodanti, con un aggiustamento molto graduale dei tassi di interesse a breve e a lungo termine, condizioni ordinate sui mercati dei titoli di Stato e criteri di offerta di credito relativamente distesi".