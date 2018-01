Bankitalia:crescono consumi famiglie

ROMA, 19 GEN - I consumi delle famiglie nel prossimo triennio "continuerebbero a trarre vantaggio dal miglioramento nel mercato del lavoro e dai bassi tassi di interesse reali, crescendo poco meno del prodotto e del reddito disponibile". E' quanto si legge nel bollettino economico della Banca d'Italia secondo cui "l'espansione dell'occupazione proseguirebbe in misura relativamente sostenuta (in media di circa l'1 per cento l'anno) rispecchiando principalmente l'andamento favorevole dell'attività economica". L'aumento della partecipazione al mercato del lavoro, riconducibile al miglioramento ciclico e al progressivo innalzamento dell'età pensionabile, comporterebbe una discesa solo graduale del tasso di disoccupazione, che si porterebbe al 10,5 per cento nel 2020 (dall'11,3 del 2017).