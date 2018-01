Pop. Vicenza: gup attende perizia Sorato

MILANO, 20 GEN - Il gup di Vicenza è in attesa di una perizia medica sull'ex direttore generale di Popolare di Vicenza, Samuele Sorato, la cui posizione è stata stralciata per motivi di salute da quella principale, che vede imputati gli ex vertici della banca con le accuse di ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto. Imputati sono l'ex presidente Gianni Zonin, l'allora consigliere di amministrazione Giuseppe Zigliotto, gli ex vicedirettori Emanuele Giustini, Andrea Piazzetta e Paolo Marin, e il dirigente Massimiliano Pellegrini. Nell'udienza di stamani davanti al gup le difese hanno cominciato a sollevare le eccezioni alle richieste di costituzione di parte civile depositate dall'inizio dell'udienza preliminare: in tutto sono circa 5 mila. Le prossime udienze sono in programma il 27 gennaio e il 3 febbraio.