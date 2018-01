Opa di Richemont su Ynap a 38 euro

MILANO, 22 GEN - Yoox net-a-porter group si prepara a dire addio alla Borsa. Richemont, che già detiene il 75%, ha lanciato un'opa offrendo 38 euro per azione, corrispondenti a 2,7 miliardi di euro. Il titolo ha preso la rincorsa a Piazza Affari e guadagna il 24,52% a 37,68 euro. "Il razionale dell'operazione - spiega l'ad del gruppo, Federico Marchetti, che si è impegnato ad apportare all'opa la sua quota del 5,7% - è investire ulteriori risorse e la sede rimarrà in Italia". "Abbiamo creato, in un paio d'anni, il leader mondiale nel settore del lusso online, con oltre 2 miliardi di ricavi - conclude - Quasi 20 anni dopo aver inventato Yoox, sono sempre più affascinato dalla magia di Ynap".