Nuovi problemi Melegatti, oggi sciopero

VERONA, 23 GEN - Nuova bufera sulla Melegatti. I lavoratori della storica azienda dolciaria Veronese sono tornati sul piede di guerra e oggi hanno proclamato una giornata di sciopero, manifestando contro i ritardi e le incertezze che hanno impedito di far partire l'annunciata campagna pasquale. In una nota i sindacati Cgil-Cisl-Uil hanno lanciato accuse nei confronti della proprietà: "Nel tardo pomeriggio di ieri abbiamo ricevuto una telefonata da parte della Prefettura nella quale si comunicava che l'incontro previsto per oggi veniva slittato alla fine della prossima settimana". Questa mattina i delegati delle Rsu sono stati comunque ricevuti in Prefettura, in attesa di sviluppi nell'intesa che Melegatti ha siglato con il fondo maltese Abalone, che dopo aver finanziato la mini-campagna natalizia dovrà sostenere, con 10 milioni di euro, anche quella pasquale, fondamentale per il rilancio dell'azienda che ha brevettato il pandoro.