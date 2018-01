A2A alla testa delle utility lombarde

MILANO, 24 GEN - I cda di A2A e delle utilities lombarde hanno approvato il progetto di partnership industriale che prevede le fusioni per incorporazione in Acsm Agam (multiutility di Como e Monza), di A2A Idro 4, Aspem, Aevv Energie, Acel Service, Aevv e Lrh e la scissione parziale di A2A Energia a favore di Acsm Agam di un ramo d'azienda costituito da rapporti contrattuali con clienti della provincia di Varese nel settore energetico. All'esito della riorganizzazione, Acsm Agam resterà quotata, con la presenza, quale azionista di riferimento, di A2A, che deterrà il 38,9% del capitale. Il riassetto comporterà un obbligo di Opa su A2A e gli altri aderenti al patto, al prezzo di 2,7 euro per azione. Obbligo che verrà meno se le delibere di fusione e scissione verranno approvate dall'assemblea di Acsm Agam "senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea", diversi da A2A, dal Comune di Monza e dal Comune di Como.