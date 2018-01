Borsa:Milano prosegue piatta,bene banche

MILANO, 24 GEN - La Borsa di Milano prosegue la seduta con il Ftse Mib piatto (+0,03%), in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari bene le banche mentre sono deboli i titoli legati al petrolio. In luce Carige (+2,2%), dopo che l'azionista Malacalza Investimenti ha riaperto il capitolo sulla gestione dell'aumento di capitale. Bene anche Banco Bpm (+3,17%), Ubi (+2,7%), Bper (+2,64%), Mps (+1,54%) e Unicredit (+1,02%). Tim cede lo 0,27%, dopo la smentita del presidente de Puyfontaine circa l'uscita del ceo Amos Genish, mentre Mediaset è piatta. In terreno negativo anche i titoli legati al petrolio con Snam che cede lo 0,85%, Italgas (-0,6%), Eni (-0,40%) mentre Saipem è in rialzo dello 0,10%. In fondo al listino Stm (-3%), Cnh (-0,98%) e Ferragamo (-0,61%).