Linkedin,italiani puntano su competenza

ROMA, 25 GEN - Specializzato, con esperienza e competente: sono queste le parole più usate dai professionisti per descriversi quando cercano lavoro, che nel proporsi puntano invece sempre meno sul successo e anche su uno degli elementi distintivi del talento italiano, la creatività. Questa almeno la tendenza che emerge dall'annuale classifica delle 'Buzzword', le parole più utilizzate dai lavoratori nei propri profili, svelata da LinkedIn, il social network per professionisti più grande al mondo. I dati evidenziano una vera e propria esigenza da parte dei professionisti nell'indicare i propri punti di forza nell'essere 'specializzati' ed 'esperti' come avveniva in passato, ma soprattutto 'competenti', parola che per la prima volta fa il suo ingresso in questa graduatoria. Esce invece per la prima volta dal 2015 dalle prime 10 parole più usate dai lavoratori sia a livello globale che italiano, la parola 'successo'. Per quanto riguarda l'Italia, infine, a sorpresa scompare dalla top 10 anche la parola 'creativo'.