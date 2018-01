Borsa: Europa in positivo dopo Draghi

MILANO, 25 GEN - Le Borse europee marciano in rialzo dopo la Bce che ha lasciato invariati i tassi le parole di Mario Draghi sulla "crescita robusta dell'Eurozona" e sulla necessità di proseguire con un "notevole stimolo monetario per sostenere l'inflazione nel medio termine". L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,1%. Bene Milano (+0,6%), Madrid (+0,4%), Parigi (+0,2%), Londra (+0,1%) mentre Francoforte è piatta (-0,08%). Nel Vecchio Continente deboli i settori dell'industria e finanza (-0,1%) mentre sono in crescita energia (+0,4%) e telecomunicazioni (+0,2%).