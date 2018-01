Marchionne, Marelli in cda febbraio

TORINO, 25 GEN - Lo scorporo di Magneti Marelli sarà discusso "in cda a febbraio, poi sarò in grado di dirvi di più, dobbiamo includerlo nel piano al 2022". Lo ha detto l'ad di Fca, Sergio Marchionne, rispondendo a un analista nella conference call con gli analisti sui conti del 2017. Quanto alle alleanze, Marchionne ha sostenuto che "nessuno si è presentato all'invito" ma che Fca combatte "ad armi pari". "In questi anni abbiamo preso una serie di iniziative, alcune anche dolorose. Ora Fca è in buona posizione per essere un top performer". Quello che è appena iniziato è l'ultimo anno di Marchionne alla guida di Fca, ma il nome del suo successore non verrà annunciato il primo giugno, quando il gruppo presenterà il nuovo piano industriale 2018-2022. "Non c'è alcun dubbio, il mio successore sarà in quella stanza - ha detto al riguardo - e sarà in grado di realizzare il piano".