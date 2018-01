Borsa: Asia in rialzo, Hong Kong (+1,4%)

MILANO, 26 GEN - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo, dopo le parole del presidente degli Usa Donald Trump a Davos, sulla volontà dell'amministrazione statunitense di mantenere una valuta forte. In calo le grandi aziende coreane che hanno registrato guadagni inferiori alle aspettative del mercato. Tokyo chiude in calo dello 0,16%. Sul mercato dei cambi lo yen tratta a un valore di 109,30 sul dollaro, ed è stabile sulla moneta unica a 135,90. A mercati ancora aperti Hong Kong guadagna l'1,4%, Shanghai (+0,3%), Shenzhen (-0,2%) e Seul (+0,5%). Sul fronte macroeconomico in attesa la stima del quarto trimestre del Pil Usa e del Regno Unito e l'indice di fiducia delle imprese e dei consumatori in Francia.