Borsa: Milano prosegue positiva (+0,23%)

MILANO, 26 GEN - La Borsa di Milano prosegue in positivo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,23% a 23.781 punti. Svetta Fca (+2% a 19,77 euro), dopo i conti e l'annuncio dello scorporo di Marelli a febbraio. In positivo anche Exor (+0,48%) e Ferrari (+0,37%). Bene le banche con Mps (+0,82%), Banco Bpm (+0,65%) e Fineco (+0,5%). In positivo anche i titoli legati al petrolio con Snam (+0,46%), Saipem (+0,44%), Italgas (+0,16%) ed Eni (+0,07%). In fondo al listino Stm che cede lo 0,63%, dopo i conti ed il cambio al vertice dell'azienda. Debole Tim (-0,28%), con la società che ha deciso di fare ricorso contro il decreto sul golden power. In positivo Mediaset che guadagna lo 0,37%, Leonardo (+0,18%) ed Enel (+0,39%).