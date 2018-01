Borsa:Europa in positivo, Parigi (+0,8%)

MILANO, 26 GEN - Le Borse europee girano in positivo dopo un avvio fiacco, in attesa dei dati sul Pil Usa e del Regno Unito. Dopo l'exploit di ieri l'euro resta forte sul dollaro con la moneta unica a 1,2478 sul biglietto verde. L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,28%. In rialzo Parigi (+0,84%), Londra (+0,37%) e Francoforte (+0,12%) mentre Madrid cede lo 0,10%. Nel Vecchio Continente in rialzo gli investimenti immobiliari (+0,56%), telecomunicazioni (+0,42%), industria (+0,23%). Piatti finanza (+0,04%) ed Energia (+0,02%).