Gb: +0,5% Pil IV trimestre, sopra stime

ROMA, 26 GEN - Il Pil del Regno Unito è cresciuto dello 0,5% nell'ultimo trimestre del 2017, leggermente meglio rispetto alle attese. Lo comunica l'Ufficio nazionale di statistica. Su base annua il Pil frena a +1,5%, minimo da inizio 2013 e per l'intero 2017 rallenta a +1,8%, la crescita più debole dal 2012, sullo sfondo anche delle incertezze legate alla Brexit. Da Davos il governatore della Bank of England, Mark Carney, ha sottolineato il buon risultato ma anche che il rialzo è inferiore a quanto stimato prima del referendum sulla Brexit. Per Carney, quanto più la Gran Bretagna resterà integrata con l'Europa e con il resto del mondo, tanto meglio sarà per la sua economia. Parole che si incrociano con la polemica innescata dal cancelliere dello Scacchiere, Philip Hammond, paladino di una soft Brexit, il quale - sempre da Davos - ha auspicato cambiamenti "molto modesti" nel rapporto fra Londra e Bruxelles, suscitando l'irritazione dei compagni di partito 'brexiteers'.