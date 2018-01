Borsa: Europa positiva guarda a Trump

MILANO, 26 GEN - Le Borse europee proseguono in terreno positivo con gli investitori che guardano al discorso del presidente degli Usa, Donald Trump, previsto nel primo pomeriggio a Davos. Bene Londra (+0,5%) dopo i dati del Pil sopra le stime. La migliore performance è di Parigi che guadagna lo 0,88%, Madrid lo 0,20, Milano lo 0,21% mentre Francoforte è piatta (+0,02%). A Piazza Affari crescono Leonardo (+2,57%) ed Fca (+1,34%). In positivo anche Exor (+0,71%) ed i titoli del settore automobilistico tra cui Brembo (+0,23%) e Ferrari (+0,21%). Proseguono in calo le banche con Mediobanca che cede lo 0,66%, Banca Generali lo 0,58%, Unicredit lo 0,39%, Bper lo 0,37 e Banco Bpm lo 0,26. Debole Tim (-0,55%) mentre Mediaset cresce dello 0,18%.