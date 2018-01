Calenda, partner Francia campo spaziale

ROMA, 26 GEN - Con la Francia "stiamo lavorando a una partnership nel settore navale, ma dobbiamo farlo anche in quello spaziale". Lo ha detto Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico, durante il Business Forum Confindustria Medef aggiungendo che "ci sono già partite incrociate, ma vale la pena di costruire un asse paritetico un rapporto con asset mondiali e non solo europei". Si tratta di una sfida che per Calenda "dobbiamo accettare, va fatto in maniera aperta e non pensando che nel rapporto con la Francia siamo soccombenti".