Banche: First, 6 riforme per tutele

ROMA, 26 GEN - Le "banche non sono case da gioco" e devono "tornare a essere la cassaforte del risparmio degli italiani". Con questi obiettivi il sindacato First Cisl lancia un articolato manifesto 'Adesso Banca' con sei riforme concrete sulle quali far convergere il consenso delle forze sociali, politiche ed economiche. "Vogliamo continuare a credere che sia possibile produrre utili senza rinunciare a essere coerenti con quanto affermano gli articoli 41 e 47 della Costituzione", dice il manifesto. Si va da un voting trust dei piccoli azionisti con lo scopo di esercitare il voto nelle assemblee, a meccanismi di controllo per liberare i lavoratori dalle pressioni commerciali e fare educazione finanziaria, a sistemi di limiti e verifica degli stipendi dei top manager fino alla previsione del reato di disastro bancario e alla creazione di una Superprocura unica dei reati finanziari, proposta questa sulla quale si stanno riconoscendo quasi tutti i gruppi politici della Commissione d'inchiesta sulle banche.