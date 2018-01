Giappone: Coincheck, rimborsi a rischio

TOKYO, 27 GEN - Dopo aver subito una perdita di 58 miliardi di yen - l'equivalente di 430 milioni di euro, la piattaforma giapponese Coincheck, specializzata in criptovalute, afferma che potrebbe non essere in grado di rimborsare gli investitori. Il danno alla società fondata nel 2012 è stato perpetrato tramite un hackeraggio sulle monete digitali Nem nelle prime ore di venerdì, e scoperto solo nel pomeriggio, 8 ore dopo l'incidente. I vertici hanno deciso così di bloccare tutte le contrattazioni sulle criptovalute, contribuendo al crollo delle quotazioni Nem sulle piattaforme di scambio fino al 15%. Pur precisando di non aver ancora stabilito l'entità della perdita, Coincheck ha dichiarato che "nel peggiore dei casi i clienti potrebbero non vedere rimborsati i loro assets". Il presidente della società Koichiro Wada ieri aveva spiegato che la compagnia non ha potuto completare lo sviluppo della tecnologia necessaria alla gestione del sistema di scambio offline a causa della carenza di tecnici specializzati.