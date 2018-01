Cisl, rivedere aliquote Irpef

ROMA, 29 GEN - Revisione delle aliquote Irpef, riforma del catasto, riduzione del cuneo fiscale per rendere più competitivo il lavoro stabile. Sono le proposte fiscali più significative della Cisl nel documento "la Cisl per l'Europa". Per la Cisl: "E' necessario intervenire profondamente sull'Irpef, riducendo la tassazione attraverso una revisione delle aliquote e un ridisegno del sistema di deduzioni e detrazioni che determini un contenimento della progressività, in particolare nella fascia media". Mentre per il lavoro a tempo indeterminato il sindacato chiede "un intervento sul cuneo finalizzato a rendere più competitivo e leggero il lavoro stabile, portando le imprese a scommettere maggiormente sullo stesso e finalizzando eventuali extra-costi del lavoro a termine verso misure di sostegno e di occupabilità per i lavoratori a termine". (ANSA).