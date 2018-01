Sanofi: acquista Ablynx per 3,9 mld euro

ROMA, 29 GEN - Nuova acquisizione nel giro di una sola settimana per Sanofi. La casa farmaceutica francese che il 22 gennaio scorso ha chiuso l'accordo per l'acquisto da 11,6 miliardi di dollari di Bioverativ, ha deciso di rilevare il gruppo belga Ablynx per 3,9 miliardi di euro. Sanofi batte così la rivale danese Novo Nordisk che aveva cercato a più riprese di mettere le mani sull'azienda belga specializzata tra l'altro in terapie per malattie del sangue. Sanofi pagherà 45 euro in contanti per ogni azione Ablynx, un prezzo che supera del 48% l'offerta non sollecitata di Novo Nordisk. Con quest'ultima acquisizione, Sanofi rafforza la propria posizione nello sviluppo di farmaci per l'emofilia e altre malattie rare del sangue.